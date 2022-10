Attentato incendiario alla Cooper Po.Ro. Edilizia di Rombiolo, la solidarietà della CGIL Area Vasta

La Cgil e la Fillea dell’Area Vasta Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia esprimono la propria vicinanza alla COOPER PO.RO. EDILIZIA di Rombiolo (VV) vittima, secondo quanto emergerebbe dai primi rilievi effettuati, di un attentato incendiario ai danni di un mezzo in uso in un cantiere edile a San Calogero, nel vibonese.

Confidando che le autorità competenti e le forze dell’ordine facciano rapidamente chiarezza sull’accaduto, è stato doveroso portare personalmente un segno di vicinanza e di incondizionata solidarietà alla cooperativa, ai suoi soci ed alle maestranze, visitando il cantiere che ospitava il mezzo meccanico colpito dalle fiamme, certi che sapranno superare questo momento di difficoltà e seguiranno ad operare con rinnovata determinazione per il loro fondamentale scopo sociale e mutualistico.

Quando episodi del genere intervengono in maniera violenta nella quotidianità del lavoro, a farne le spese è la serenità dei lavoratori e delle lavoratrici, a tutti i livelli, che con tutte le loro competenze, si adoperano quotidianamente con fatica, serietà e sacrifici per portare avanti la loro realtà produttiva e con essa ricadute positive per tutto il territorio.

Al di là delle parole, quindi, l’appello che è necessario lanciare forte e chiaro va nella direzione di una concreta presenza al fianco di azienda e lavoratori per trasformare in coraggio l’invito a continuare l’impegno quotidiano nel lavoro e nel rispetto della legalità.