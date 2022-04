Attenti in farmacia, integratori alimentari ritirati per non conformità

Prosegue la scia dei richiami. L’allerta, questa volta, giunge direttamente dalla ditta Laboratori Guidotti SPA. Come infatti si apprende, questa volta scatta l’alt per due integratori piuttosto noti e diffusi nei confini nazionali.

Si tratta di due integratori alimentari a base di steroli vegetali, LEVELIP DUO e LEVELIP TRIOL compresse 20CPR. Nello specifico sono LEVELIPDUO 20 compresse rivestite, Paraf. 978869360: o lotto G0D097 scad. 04/2022; o lotto G0I112 scad. 09/2022; o lotto G1C186 scad. 03/2023; o lotto G1G047 scad. 07/2023; o lotto G1H025 scad. 08/2023; o lotto G1H030 scad. 08/2023; o lotto G1M035 scad. 11/2023; o lotto G1M036 scad. 11/2023; e LEVELIP TRIOL 30 compresse, Paraf. 979816713:o lotto G0L206 scad. 10/2022, della ditta Laboratori Guidotti SPA che ha sede in sede a Pisa, in via Livornese, 897, in loc. La Vettola.

Il ritiro volontario è stato disposto a causa di una non conformità di tipo analitico riscontrata nelle compresse appartenenti ai suddetti lotti. Levelipduo è un integratore alimentare utile per controllare i livelli di colesterolo nel sangue e ridurre i rischi cardiovascolari.

L’avvertenza nel documento è chiara: “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”. Come detto, a scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di riconsegnare subito il prodotto se lo aveste acquistato in queste ore o giorni.