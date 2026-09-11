Atti vandalici al Palatenda di Amaroni: l’Amministrazione individua i responsabili ma sceglie la via del dialogo

Nuovi episodi di vandalismo tornano a colpire la comunità di Amaroni. La struttura del Palatenda è stata nuovamente danneggiata a causa di “giochi ed esuberanze giovanili” degenerati in veri e propri danni materiali. L’area, abitualmente illuminata e videosorvegliata, rappresenta un punto di ritrovo serale centrale per molti ragazzi del paese.

​I fatti e l’identificazione

Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i responsabili dell’accaduto sono già stati individuati. Nonostante le premesse per un intervento punitivo, la linea scelta dal Comune si distacca dalla mera repressione: l’obiettivo dichiarato è l’apertura di un confronto sincero e formativo con le persone coinvolte.

​Il valore dei beni pubblici

In una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale ha sottolineato il valore collettivo dell’infrastruttura, evidenziando le conseguenze dei danneggiamenti sull’intera cittadinanza:

​Impatto economico: la riparazione dei danni richiede l’impiego di risorse pubbliche che potrebbero essere destinate ad altri servizi.

​Danno alla comunità: la compromissione della struttura priva temporaneamente tutti i cittadini della fruizione di un bene comune.

​L’appello alle famiglie

Con la nota “Insieme per il bene comune: un appello alla responsabilità”, la giunta rivolge un invito diretto alle famiglie e alla popolazione, chiedendo supporto per sensibilizzare i giovani al rispetto del patrimonio pubblico e sottolineando come la tutela del territorio dipenda dal contributo attivo di ogni singolo cittadino.