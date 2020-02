Attico di un palazzo va in fiamme, in fuga inquilini e residenti

Momenti di paura, ieri sera, per un incendio che ha interessato l’attico di un palazzo sito nella frazione Badia di Limbadi, nella provincia di Vibo Valentia.

Non è ancora chiara l’origine delle fiamme ma all’ultimo piano dell’edificio si è scatenato l’inferno che ha costretto gli inquilini e gli altri residenti dei piani inferiori ad abbandonare in fretta e furia lo stabile in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco da Vibo Valentia che hanno inviato sul posto ben tre squadre.

L’incendio ha praticamente mandato in fumo gli interni e il tetto ed è attualmente in corso. Non si registrano fortunatamente feriti.