Attivata a Vallefiorita la prenotazione del vaccino

Il Comune di Vallefiorita ha proceduto all’attivazione servizio di prenotazione del vaccino anti Covid. Lo rende noto il sindaco Salvatore Megna. Da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, all’ufficio anagrafe del Municipio sarà possibile, per le persone impossibilitate a farlo, richiedere la prenotazione del vaccino sulla piattaforma nazionale.

La Calabria al momento ha aperto la prenotazione per gli ultra ottantenni e per le persone fragili. Per prenotarsi sarà necessario portare la tessera sanitaria e il telefono cellulare sul quale si riceverà il codice di accesso per la prenotazione.

Carmela Commodaro – S1TV