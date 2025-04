Attivato dal comune di Soverato il servizio “SOS Emergenza Sordi” con l’App Municipium

Soverato diventa un esempio concreto di inclusione e innovazione: è il primo comune della provincia di Catanzaro – e il secondo in tutta la Calabria dopo Jonadi (VV) – ad aver firmato il Protocollo d’intesa con l’Associazione d’Emergenza Sordi Aps, grazie alla preziosa collaborazione del Lions Club Soverato Versante Jonico delle Serre.

Un traguardo importante, raggiunto con determinazione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca, che consente oggi di attivare il servizio “SOS Emergenza Sordi” attraverso l’App Municipium, uno strumento innovativo che garantisce un contatto rapido, efficace e accessibile tra il Corpo di Polizia Locale e le persone sorde, residenti e non, in situazioni di emergenza.

La decisione nasce dopo l’interesse dimostrato dal Sindaco Vacca in occasione del convegno “Disabilità invisibile”, tenutosi lo scorso 22 marzo nella Sala Consiliare “Bruno Manti”, organizzato da otto Club Lions, tre Zone e una Circoscrizione della Decima Lions. Durante l’evento, il Presidente di Emergenza Sordi APS, Luca Rotondi, aveva illustrato l’efficacia dell’App Municipium nelle situazioni emergenziali, in particolare per le pubbliche amministrazioni.

“Questa firma – ha dichiarato il Sindaco Daniele Vacca – è molto più di un atto formale. È la testimonianza di una visione politica che mette al centro l’uguaglianza, la sicurezza e la dignità di ogni cittadino, senza alcuna distinzione. Abbiamo il dovere, come istituzioni, di abbattere ogni barriera, anche quelle più invisibili, e questo progetto rappresenta un passo concreto in questa direzione.”

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Maggioli Spa, l’app sarà dotata di una funzione gratuita e dedicata per l’invio delle segnalazioni da parte delle persone sorde in tempo reale. Il sistema, che utilizza la geolocalizzazione, permetterà agli utenti di indicare il luogo dell’emergenza, allegare foto, scrivere un messaggio e seguire l’evoluzione della segnalazione tramite la cronologia.

“Soverato vuole essere una città inclusiva e moderna – aggiunge il Sindaco – e questo protocollo si inserisce pienamente nella nostra politica sociale, che ha come obiettivo quello di non lasciare nessuno indietro, garantendo pari opportunità e strumenti di accesso ai servizi fondamentali.”

Con questa iniziativa, Soverato non solo si colloca tra i comuni virtuosi a livello regionale, ma dimostra concretamente che l’inclusione è una scelta politica quotidiana, che passa dai fatti e non solo dalle parole.