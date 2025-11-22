Attivo a Catanzaro il nuovo piano della viabilità nel centro storico

Da stamattina la Polizia Locale ha attuato il nuovo piano viabilità con l’inversione del senso di marcia del Corso Mazzini, a salire da Bellavista fino al Cavatore ed i cambi di direzione di Via Nuova – Via F. De Seta – Via Italia e la direttrice Via Poerio – Via Raffaelli – Via Sensales, nonché Via Ciaccio e la zona Di Via Jannoni – Comune.

Si è trattata di un’attività molto complessa dovendo sincronizzare tutti i flussi veicolari.

Il sindaco Fiorita ringrazia la Polizia Locale per l’impegno profuso e per la fattiva e preziosa attività che ogni giorno svolge con professionalità. Un ringraziamento anche al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha installato tutta la nuova segnaletica stradale.

Il comandante della Polizia Locale Cardamone esprime un sentito ringraziamento agli appartenenti al Corpo che con spirito di servizio hanno disciplinato la circolazione stradale garantendo la sicurezza nel momento in cui è partita la nuova viabilità.

Sebbene ieri molti degli Agenti hanno lavorato fino alle 23,30 per i servizi in occasione della partita di calcio, stamattina alle 7.00, sotto la pioggia, non si sono risparmiati offrendo ai cittadini tutte le necessarie indicazioni per le nuove direzioni di marcia.