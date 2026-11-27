Dopo l’interrogazione al Presidente Occhiuto, il consigliere regionale chiede dati e una griglia di classificazione uguale per i tre presidi. Se non ci saranno risposte chiederò al Sindaco di Catanzaro di convocare la Conferenza dei sindaci.

Accolgo con soddisfazione l’incontro tra il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e i vertici dell’ASP di Catanzaro, e il rientro in servizio dell’ex primario di Chirurgia, Arturo Ronconi. Sono segnali di attenzione verso l’ospedale, e li valuto positivamente. Lo dichiara il Capogruppo del Partito Democratico, Ernesto Alecci.

“Come ha detto lo stesso sindaco, è un primo passo ma non risolve tutte le criticità. Il confronto è utile, ma sul futuro dell’ospedale pesa ancora l’ipotesi di nuovo Atto Aziendale dell’ASP. L’esame della documentazione, dopo l’interrogazione che ho presentato, conferma e aggrava i timori”.

“Le nuove linee guida regionali (DCA 54/2023) hanno ridotto le unità operative dell’ASP da 121 a 115. Le strutture complesse dei tre presidi di Lamezia, Soverato e Soveria Mannelli passano da 22 a 21, mentre le strutture semplici salgono da 27 a 28. Nonostante ciò, la proposta dell’azienda riduce a Soverato le strutture semplici dipartimentali da 7 a 3. Cinque UOSD diventerebbero articolazioni delle strutture complesse di Lamezia Terme, senza alcun riferimento ai principi normativi e regolamentari. Non è una semplice riclassificazione”, sottolinea Alecci.

“È la funzione a generare la struttura, non il contrario. Prima si definiscono bisogni di salute, prestazioni e volumi, poi il livello organizzativo. Lo chiede il buon senso organizzativo, richiamato dall’art. 2381 del codice civile sull’adeguatezza dell’assetto. Lo chiedono anche i principi dell’art. 1 del D.Lgs. 502/1992 e della Costituzione: equità di accesso, qualità e appropriatezza delle cure”.

Alecci chiede quindi che il nuovo atto adotti una griglia esplicita di classificazione, con criteri collegati a soglie misurabili. Tra questi: bacino d’utenza e posti letto, volumi di produzione, complessità della casistica, risorse umane, tecnologiche e strutturali, budget, livello di autonomia necessario e rilevanza strategica. La griglia dovrà valere allo stesso modo per i tre presidi e per il territorio. Chiede inoltre che l’azienda renda disponibili, per ogni unità operativa, i dati su cui ha fondato la proposta.

“Con la riclassificazione, la maggior parte delle unità operative di Soverato sarebbe diretta da dirigenti che dipendono da un direttore in servizio a circa 60 chilometri di distanza. Il responsabile di UOSD gestisce la struttura con risorse e budget propri. Il responsabile di una UOS, articolazione di UOC, dipende invece dal direttore della UOC per risorse e organizzazione. Il rischio è che le scelte si orientino verso l’unità operativa di cui il direttore è titolare”.

Alecci richiama i rischi organizzativi che l’atto aziendale dovrebbe governare: la concentrazione a Lamezia degli interventi in elezione, lasciando a Soverato le sole urgenze; l’indicazione di non operare a Soverato pazienti che per età e patologie richiedono un ambiente polispecialistico; la concentrazione a Soverato del day surgery, con la progressiva trasformazione del presidio in un ospedale di giorno.

“Sarebbe un colpo all’equità di accesso alle cure del basso Ionio, con il rischio concreto di aumentare le fughe verso altre strutture pubbliche e private. Pesano anche le carriere dei professionisti: l’incarico di UOSD è proposto dal direttore di dipartimento, quello di UOS dal direttore della UOC di afferenza. Si rischia di condizionare le prospettive di chi lavora a Soverato, già penalizzato negli anni da mancato rinnovo tecnologico e carenza persino di dispositivi e materiali sanitari, fino alla fuga di professionisti stimati, andati in pensione anticipata per non lavorare in condizioni mortificanti”.

“L’azienda sostiene che una UOSD a Soverato duplichi la UOC della stessa disciplina a Lamezia. Ma la regola vale nelle aziende ospedaliere, dove nello stesso stabilimento ci sono più unità operative della stessa disciplina. Qui parliamo di due presidi a circa 60 chilometri di distanza, con bacini d’utenza diversi. La UOSD di Soverato garantisce quella disciplina nel basso Ionio, non ripete quella di Lamezia. Se si volesse comunque applicare questo criterio, lo si applichi anche al territorio: un solo CSM, un solo SerD, una sola unità operativa di Cure Primarie e una sola di Fragilità e Cure Intermedie. Ci sembra evidente che non sia questa la strada”.

Alecci solleva anche un problema di sostenibilità: “Come può un direttore di struttura complessa dirigere a 60 chilometri di distanza un’unità dove le decisioni clinico-assistenziali sono continue? Si finirebbe per penalizzare anche la struttura di cui è titolare”.

“Non vorremmo che la riorganizzazione servisse a far decadere gli incarichi dirigenziali in essere, per procedere a nuove nomine. Sarebbe inaccettabile un atto in cui strutture semplici, articolazioni di UOC, gestiscono decine di unità di personale, migliaia di metri quadri, attrezzature e budget da milioni di euro, mentre strutture con attività molto minore hanno classificazione e indennità superiori”.

“Resta ferma l’interrogazione al Presidente Occhiuto: la Regione chiarisca subito quale futuro intenda garantire a questo presidio. Non permetteremo che Soverato venga trasformato in un ospedale di giorno. Se le criticità non troveranno risposta, le porteremo all’attenzione della Conferenza dei sindaci, che dovrà esprimere il proprio parere sull’atto aziendale dell’ASP di Catanzaro.

La questione è troppo importante per la salute dei cittadini del basso Ionio per accontentarsi di segnali parziali. Apprezziamo ogni passo nella giusta direzione, ma non abbasseremo la guardia: continueremo a vigilare su ogni passaggio dell’atto aziendale fino a quando non avremo risposte chiare”.