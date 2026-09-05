Atto vandalico a Satriano: danneggiato un murales nel centro storico. La ferma condanna del sindaco Chiaravalloti

Un risveglio amaro per la comunità di Satriano. Nella mattinata di oggi è stato scoperto un ennesimo episodio di inciviltà: un murales artistico, inaugurato meno di un mese fa nel cuore del centro storico, è stato deturpato da ignoti.

L’opera, nata nell’ambito dei recenti interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio, era stata accorta con entusiasmo dai residenti come simbolo di rinascita e decoro urbano.

​L’episodio ha suscitato profonda indignazione e la pronta reazione del sindaco Massimiliano Chiaravalloti, che ha espresso senza mezzi termini la ferma condanna dell’Amministrazione comunale nei confronti di un gesto che ferisce l’intera collettività.

​«Danneggiare un’opera d’arte significa colpire non solo un bene materiale, ma anche il lavoro, la creatività e l’impegno di chi ha contribuito a realizzarla», ha dichiarato il primo cittadino. «Satriano non può e non deve accettare gesti di questo genere. Il patrimonio artistico e gli spazi pubblici appartengono a tutti e tutti abbiamo il dovere di rispettarli e proteggerli».

​Il sindaco ha inoltre ribadito che l’azione incivile dei pochi non fermerà il percorso di decoro e sviluppo intrapreso dal Comune, rinnovando l’impegno a presidiare il territorio e a promuovere il senso civico. «L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per una comunità sempre più decorosa, attenta e rispettosa dei propri spazi e del proprio patrimonio», ha concluso Chiaravalloti, lanciando un appello alla responsabilità condivisa: «La bellezza si costruisce insieme. Il vandalismo la distrugge».