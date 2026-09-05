Atto vandalico a Satriano: danneggiato un murales nel centro storico. La ferma condanna del sindaco Chiaravalloti

Un risveglio amaro per la comunità di Satriano. Nella mattinata di oggi è stato scoperto un ennesimo episodio di inciviltà: un murales artistico, inaugurato meno di un mese fa nel cuore del centro storico, è stato deturpato da ignoti.
L’opera, nata nell’ambito dei recenti interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio, era stata accorta con entusiasmo dai residenti come simbolo di rinascita e decoro urbano.
L’episodio ha suscitato profonda indignazione e la pronta reazione del sindaco Massimiliano Chiaravalloti, che ha espresso senza mezzi termini la ferma condanna dell’Amministrazione comunale nei confronti di un gesto che ferisce l’intera collettività.
«Danneggiare un’opera d’arte significa colpire non solo un bene materiale, ma anche il lavoro, la creatività e l’impegno di chi ha contribuito a realizzarla», ha dichiarato il primo cittadino. «Satriano non può e non deve accettare gesti di questo genere. Il patrimonio artistico e gli spazi pubblici appartengono a tutti e tutti abbiamo il dovere di rispettarli e proteggerli».
Il sindaco ha inoltre ribadito che l’azione incivile dei pochi non fermerà il percorso di decoro e sviluppo intrapreso dal Comune, rinnovando l’impegno a presidiare il territorio e a promuovere il senso civico. «L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per una comunità sempre più decorosa, attenta e rispettosa dei propri spazi e del proprio patrimonio», ha concluso Chiaravalloti, lanciando un appello alla responsabilità condivisa: «La bellezza si costruisce insieme. Il vandalismo la distrugge».