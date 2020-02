Auguri ad Elisabetta Gregoraci, la showgirl oggi compie 40 anni

La nota showgirl e conduttrice calabrese è nata a Soverato l’8 febbraio 1980. Elisabetta Gregoraci fa 40!

Miss Calabria e Miss Italia Compie i primi passi nello spettacolo a soli diciassette anni, quando, dopo aver vinto il titolo di Miss Calabria, prende parte alle finali nazionali di “Miss Italia”, a Salsomaggiore Terme, dove, pur classificandosi solo al ventiquattresimo posto, conquista il titolo di “Miss Sorriso”.

Diplomatasi allo Ials di Danza Moderna, di lì a poco arriva il debutto in televisione: su Odeon Tv conduce “Il premio Mia Martini” e “Il premio Mia Martini: la sfida”, prima di approdare su Raiuno con “La casa dei sogni”, presentato da Milly Carlucci. Su Canale 5, invece, viene scelta per “Ciao Darwin”, dove fa parte della categoria delle veline (con Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia): con il presentatore romano Paolo Bonolis, per altro, aveva già partecipato a “Beato tra le donne”, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nell’autunno del 2005, insieme con altre celebri showgirl (tra cui Miriana Trevisan, Giulia Montanarini, Antonella Elia, Elena Barolo ed Eleonora Daniele) Elisabetta Gregoraci posa per “Woman for Planet 2006”.

In quel periodo conosce in discoteca Flavio Briatore, celebre imprenditore e ai tempi direttore generale del team Renault di Formula 1: i due iniziano a frequentarsi, e arriveranno al matrimonio nel giugno del 2008 (la cerimonia andrà in scena a Roma nella Chiesa di Borgo Santo Spirito in Sassia). Dall’unione nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale mettendo così fine al loro matrimonio.

Nel 2016 Elisabetta Gregoraci ha condotto, insieme a Fatima Trotta e al duo comico Gigi e Ross, la settima edizione di Made in Sud in onda in prima serata su Rai 2. Nell’estate 2018 è di nuovo la presentatrice, insieme ad Alan Palmieri, dello show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1.