Auguri alle Marine joniche reggine e catanzaresi nate il 24 marzo 1952!

Nicola Parretta, sindaco, e le associazioni culturali “Università delle Generazioni” e “Circolo Letterario Nicola Caporale” intendono dare i migliori auguri di “buon 70° compleanno” a Badolato Marina e a tutte le altre Marine joniche reggine e catanzaresi, nate ufficialmente il 24 marzo 1952 con l’inaugurazione delle prime case da parte dell’allora Capo del Governo, on. prof. Alcide De Gasperi. Il sindaco Parretta in giornata farà gli auguri pure da TeleSoveratoUno e da TeleJonio.

A questi auguri si associa l’attuale Capo del Governo della Repubblica Italiana, prof. Mario Draghi. Il quale – si spera – possa trovare qualche ora libera dai suoi pressanti impegni anche internazionali per essere presente, nel corso del corrente anno 2022, qui sullo Jonio, a Badolato Marina e/o altrove, per celebrare questi primi significativi 70 anni … sulle orme di De Gasperi!

Inoltre, l’Università delle Generazioni ha proposto al sindaco Nicola Parretta di realizzare un’associazione tra tutti i Comuni che hanno le Marine inaugurate dal Presidente De Gasperi nel 1952 di modo che si possa programmare un rilancio di queste Marine le quali, nate dall’alluvione del 1951, possano avere un ruolo più utile e significativo per sé stesse, per l’intera costa jonica e per la Calabria tutta, attraverso una serie di iniziative promozionali ad ampio raggio settoriale. Magari realizzando pure un unico “marchio” identificativo valido persino a livello globale.

Inoltre si cerca chi, in queste Marine sia nato proprio quel lunedì 24 marzo 1952 affinché ne possa essere simbolo della rinascita di tutte le comunità colpite da quella calamità naturale che ha cambiato le loro abitudini e i modi di vivere.

Da parte sua, il “Circolo Letterario Nicola Caporale” (che sta preparando un opuscolo sull’alluvione del 1951 e sulla inaugurazione del 1952) renderà presto note le date di tutte le manifestazioni che (Covid permettendo) sono in programma in tutto l’arco di questo anno 2022, nel settantesimo anniversario della nascita delle Marine joniche reggine e catanzaresi, di cui Badolato si appresta a divenire la “capitale” e vero punto di riferimento ideale e socio-culturale.