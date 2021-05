Aumentano i casi Covid a Badolato, la preoccupazione dell’amministrazione comunale

“Come si evince dal bollettino covid di oggi, nel nostro comune sono in aumento le persone poste in quarantena ed i positivi”.

“Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a seguire scrupolosamente le misure previste dalla normativa per il contenimento del contaggio da covid-19 (uso dei dispositivi di protezione individuale, distanza interpersonale, evitare assembramenti)”.

“Informiamo che se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente saremo costretti, seppur a malincuore, ad intraprendere misure decisamente piu’ restrittive confidiamo nel senso di responsabilita’ di tutti per poter godere pienamente dell’estate in arrivo”.

Lo si legge in un avviso del comune di Badolato.