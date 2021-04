Aumentano in Calabria i ricoveri in reparti Covid, superata la soglia critica

Calabria osservata speciale sul fronte dei ricoveri e dell’occupazione dei posti nei reparti più critici. L’occupazione dei posti letto per Coronavirus, infatti, negli ospedali calabresi ha superato le soglie di criticità individuate dal Ministero della Salute: il 40% per l’area non critica (si fa riferimento ai posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Il numero degli stessi fa riferimento ai dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute) e il 30% per le terapie intensive.

In Calabria infatti, secondo l’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), l’occupazione dei posti letto in area medica è al 48% (-2% rispetto al giorno precedente quando si è registrato un -21% sui ricoveri), mentre l’occupazione delle terapie intensive è al 33% (+3% rispetto al giorno precedente ma inferiore rispetto alla media nazionale che sempre secondo le rilevazioni del 37%).