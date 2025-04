Auto bloccata sui binari lungo la linea ferroviaria ionica, paura e traffico interrotto

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Bovalino, lungo la linea ferroviaria ionica, dove un’automobile è rimasta bloccata sui binari in prossimità di un passaggio a livello, costringendo all’interruzione del traffico ferroviario e causando momenti di apprensione tra i presenti.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe oltrepassato le barriere mentre si stavano abbassando, finendo intrappolato tra i binari. Fortunatamente il guidatore è riuscito a uscire dal veicolo in tempo, evitando conseguenze tragiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, insieme al personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il mezzo dai binari. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per circa un’ora, provocando ritardi ai convogli in transito.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare se si sia trattato di una distrazione del conducente o di un possibile malfunzionamento delle barriere di sicurezza.

L’incidente riporta l’attenzione sui problemi di sicurezza dei passaggi a livello presenti lungo la fascia ionica calabrese, spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini per la necessità di interventi di ammodernamento e maggiore sorveglianza.