Auto contro il guard rail sulla Statale 280

Un incidente stradale è avvenuto questa notte nel Catanzarese, sulla SS 280 direzione Lamezia Terme. Un’auto, Peugeot 207, all’uscita della galleria di Marcellinara, dove sono in atto lavori di manutenzione della sede stradale, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro il guard rail provvisorio spostando lo stesso nella carreggiata opposta e bloccando i veicoli che procedevano in direzione Catanzaro.

A bordo il solo conducente che ha riportato lievi contusioni tali da non richiedere intervento del 118 sul posto.

Intervenuti I vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Lamezia, per la messa in sicurezza della vettura ed inoltre, si è provveduto con utilizzo di cavi di acciaio a riportare la barriera di delimitazione nella posizione originale. Sul posto polizia stradale e Anas. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.