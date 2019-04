Auto contro il guardrail a Satriano, un ferito

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta pochi minuti fa per un incidente stradale avvenuto in prossimità dello svincolo Soverato Sud nel comune di Satriano (Catanzaro).

L’auto coinvolta è una Jaguar X Type che, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guardrail ribaltandosi su di un lato.

Il solo conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

La vettura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco in attesa del soccorso stradale. Sono previsti disagi per la viabilità. Sul posto anche i carabinieri.