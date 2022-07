Auto contro il muro di una chiesa, morti marito e moglie

Tragico incidente a Pannaconi di Cessaniti, nel Vibonese. Due anziani del posto – marito e moglie – sono morti in un sinistro. L’auto sulla quale viaggiavano ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un muro della chiesa del paese.

L’uomo è deceduto sul colpo, la moglie ha riportato gravi ferite ed è morta poco dopo. Sul posto i sanitari del 118 provenienti da Vibo Valentia, i vigili del fuoco ed carabinieri i carabinieri della Stazione di Cessaniti.

Per tentare di salvare la donna è intervenuto anche l’elisoccorso. Vani tuttavia i tentativi dei sanitari di rianimarla. Secondo una prima ricostruzione, la donna era andata in macelleria.

Poi è risalita in auto, con il marito alla guida. Ma la vettura ha preso velocità in discesa divenendo incontrollabile ed andando a schiantarsi contro il muro della chiesa.