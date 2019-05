Auto contro un guardrail, muore giovane di 29 anni

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, una Punto, finendo contro il guardrail. Ha perso così la vita un giovane di 29 anni in via Nazioni Unite nel centro urbano di Crotone.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere per consegnarlo al personale sanitario del suem118 per l’immediato trasporto presso struttura ospedaliera.

Il giovane, a seguito delle gravissime condizioni non ce l’ha fatta. Sul posto anche la polizia stradale per quanto di competenza.