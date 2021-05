Auto contro un palo sulla Ss 106 si ribalta, due feriti

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 20.50 circa di ieri sulla SS106 km 181 in località Roccelletta nel comune di Borgia per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro un palo della rete enel e due pali illuminazione pubblica posti a bordo della carreggiata e successivamente ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

Due le persone ferite che estratte dall’abitacolo dai vigili del fuoco venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Disagi per la viabilità, transito a senso unico alternato.