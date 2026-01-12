Auto contromano sull’A2, conducente risultato positivo all’alcol test: denunciato e patente ritirata

Erano circa le 13:40 del 6 gennaio scorso, quando ai telefoni del Centro Operativo Polizia Stradale di Lamezia Terme sono iniziate ad arrivare numerose chiamate di automobilisti spaventati che segnalavano la presenza di una vettura in transito sulla carreggiata nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, in direzione opposta a quella di marcia.

Immediatamente, la sala operativa del COPS ha disposto e coordinato l’intervento delle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme e della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, competenti per territorio.

Nello stesso frangente è stata allertata la sala operativa ANAS al fine di segnalare il pericolo tramite i pannelli a messaggio variabile presenti sulla tratta autostradale.

Le pattuglie hanno proceduto, dapprima, a rallentare la marcia dei veicoli in transito in direzione nord attuando il dispositivo di safety-car per proteggere il traffico che avevano alle spalle, per poi bloccare completamente i veicoli prima dello svincolo di Pizzo.

Successivamente, gli agenti sono riusciti a raggiungere in sicurezza la vettura in contromano.

Il conducente è risultato positivo agli accertamenti alcolemici, con un valore ben oltre la soglia consentita, e quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, per aver circolato contromano in autostrada, gli verrà comminata una sanzione amministrativa compresa tra 2.046 e 8.186 euro, mentre è stato disposto il ritiro della patente di guida che dovrà essere revocata; la vettura è stata infine sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

La condotta posta in essere rappresenta uno dei rischi maggiori in autostrada, che può portare a conseguenze tragiche: in questo caso il tempismo, l’esperienza e la professionalità degli operatori nonché il puntuale coordinamento da parte della sala operativa, hanno scongiurato qualsiasi conseguenza per gli automobilisti in transito, nonché per lo stesso conducente del mezzo, protagonista dell’imprudente manovra.