Auto del sindaco di Serra San Bruno in fiamme. [Reazioni]

La solidarietà di Fiorita al sindaco di Serra San Bruno

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso solidarietà e vicinanza al primo cittadino di Serra San Bruno, a seguito dell’incendio che ha distrutto la sua auto nella scorsa notte. “La probabile origine dolosa e intimidatoria dell’episodio conferma, purtroppo, quanto gli amministratori locali in Calabria siano sempre più esposti a rischio.

Quanto successo al collega Bruno rappresenta un ulteriore campanello di allarme su cui è necessario alzare la soglia di attenzione da parte degli investigatori e delle forze dell’Ordine. Al sindaco di Serra San Bruno rivolgo il mio sostegno, anche a nome di tutta la città, nella certezza che non si tirerà indietro e continuerà a svolgere il proprio ruolo con fermezza”.

Ernesto Alecci: “un’intera comunità sgomenta e impaurita per quello che si sta delineando come un grave atto di intimidazione. La situazione sta diventando allarmante, svolgere il proprio ruolo in Calabria sempre più difficile.”

Intendo esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al Sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari e alla sua famiglia, per il gravissimo episodio di intimidazione di cui è stato vittima questa notte: l’incendio dell’auto parcheggiata sotto la sua abitazione. Un atto vile e violento che ha turbato l’intera comunità del centro del vibonese, sgomenta e impaurita dopo quanto accaduto.

In queste ore, infatti, sembra prendere sempre più piede la pista dolosa su cui le Forze dell’ordine stanno prontamente indagando attraverso tutti i rilievi del caso. Sono certo che questo atto non fermerà l’attività amministrativa di Barillari e della sua Giunta, che si è stretta prontamente accanto al Primo Cittadino in queste ore difficili, così come ha fatto tutta la cittadinanza.

Ma episodi di questo tipo, oltre a provocare il nostro sdegno e la nostra disapprovazione, devono farci comprendere, ancora una volta, quanto stia diventando complicato svolgere le proprie attività pubbliche e non all’interno della nostra regione.

Stiamo assistendo ad una continua escalation di atti violenti e intimidatori che vedono vittime gli amministratori, i medici, gli infermieri, i professori, gli avvocati. Il ricorso alla violenza e alla prevaricazione sta diventando quasi normale. Una situazione allarmante a cui occorre porre rimedio nel minor breve tempo possibile.

Il consigliere regionale Francesco De Nisi : “Opporsi con fatti concreti a chi intacca le istituzioni democratiche”

«Gli attacchi agli amministratori locali non ledono solo la sfera personale dei destinatari ma rappresentano anche un vile affronto alle intere comunità che per prime devono sentirsi offese e colpite».

Il consigliere regionale Francesco De Nisi esprime ferma condanna all’incendio che nella notte ha distrutto l’auto del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.

«Il sindaco Barillari e la sua famiglia – aggiunge De Nisi – non devoni sentirsi soli.

L’insieme degli anticorpi sociali e istituzionali devono e possono rappresentare la spinta emotiva per non arretrare di un solo passo dinnanzi a chi è contro la legalità e gli slanci di progresso dei nostri territori».

De Nisi, nel riaffermare la propria solidarietà al sindaco Barillari, conclude facendo leva «sul sicuro impegno delle forze dell’ordine per l’individuazione degli autori del vile gesto» e «nella capacità dell’intero apparato civile di opporsi con fatti concreti a chi intacca le istituzioni democratiche».

