Auto dopo incidente sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, nel quadrante sud di Reggio Calabria, precisamente in via Ecce Homo, arteria secondaria di via Sbarre Inferiori. Il sinistro ha coinvolto una vettura, modello Lancia Y di colore blu, e un motociclo.

L’impatto, di notevole entità, ha avuto conseguenze rilevanti: la vettura, a seguito della collisione, ha deviato la propria traiettoria terminando la corsa contro la vetrina di un esercizio commerciale prospiciente la sede stradale.

Il bilancio provvisorio è di cinque persone ferite. Tra queste, una in particolare è stata ricoverata d’urgenza presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni hanno richiesto l’imposizione di una prognosi riservata.

L’episodio, come confermato dal comandante della Polizia Locale, colonnello Salvatore Zucco, è avvenuto nell’area periferica meridionale del comune. Sul luogo dell’evento sono tempestivamente giunte le pattuglie della Polizia Locale, che hanno proceduto con i rilievi planimetrici e fotografici necessari alla ricostruzione della dinamica.

Contestualmente, è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, al fine di scongiurare pericoli residui derivanti dalla struttura danneggiata.

Le indagini sono attualmente in corso e mirano ad accertare le precise cause che hanno determinato lo scontro e le eventuali responsabilità, in un contesto di viabilità notturna. Si attendono aggiornamenti ufficiali sullo stato clinico del ferito più grave.