Palermiti, SP123. Da pochi minuti è in corso intervento per un incidente stradale con un uomo deceduto. Coinvolta una vettura, una Toyota Yaris, uscita dalla sede stradale e finita in un uliveto.

Sul posto squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Chiaravalle Centrale, personale del 118 e carabinieri.

Intervento vigilfuoco in corso per la messa in sicurezza dello scenario. Al contempo si attende autorizzazione per il recupero della salma.