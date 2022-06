Auto finisce fuori strada e precipita in un dirupo, miracolosamente salvo il conducente

Alle ore 19:10 squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per incidente stradale in località Capo Rizzuto, in via Costa Azzurra.

All’arrivo sul posto vi era un’autovettura Peugeot 307 che per cause in corso di accertamento è finita fuoristrada lungo la scogliera del litorale.

All’interno della vettura il solo conducente, un uomo di anni 47 che, fortunatamente, dopo un volo di oltre 10 metri nel precipizio riusciva autonomamente ad abbandonare la vettura ribaltata.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, considerando la zona impervia, alla messa in sicurezza dei luoghi dell’autovettura. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.