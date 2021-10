Auto finisce fuori strada, una 55enne in gravi condizioni

Una donna di 55 anni – B. G. le iniziali – è rimasta gravemente ferita nella tarda mattinata di ieri in un incidente stradale sulla strada provinciale per Soriano Calabro (Vibo Valentia), nei pressi del bivio per Francica.

Il veicolo sul quale viaggiava è finito fuori strada per cause in via di accertamento. Soccorsa dall’equipe del 118 di Soriano la dottoressa Nesci è inTervenuta con l’infermiere Bertucci e l’autista Ranieri) con la collaborazione dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna rimasta incastrata nella vettura finita tra i rovi.

La 55enne, a causa di un politrauma, è stata trasferita dall’equipe Elisoccorso di Lamezia (il dottor Andreacchi e l’infermiere Alampi) al Pugliese di Catanzaro.