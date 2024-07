Auto finisce in un burrone, illesi cinque ragazzi

Erano circa le 5 del mattino quando il conducente di un’auto, con a bordo altre quattro persone, avrebbe perso il controllo per cause che sono in fase di accertamento, precepitando in un burrone profondo diversi metri finendo in mezzo alla vegetazione.

E’ accaduto a Lamezia Terme, in via del Soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

I cinque ragazzi che si trovavano nella vettura pare non abbiano riportato gravi ferite ma sono stati comunque visitati e trasportati in ospedale per accertamenti.