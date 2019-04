Auto finisce in un fosso a Germaneto, muore 47enne

Un uomo di 47 anni V.C. di Catanzaro è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato in località Germaneto non lontano dalla Cittadella Regionale.

La vittima è il conducente di una Y10 che dopo essere uscita fuori strada e aver tranciato un palo dell’illuminazione di netto è finita in un canalone. Sul posto polizia stradale, Vigili del Fuoco, Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e il 118. I rilievi sono condotti dai Vigili Urbani sezione viabilità (comandante Furriolo). Sempre alla polizia locale sono affidate le indagini.