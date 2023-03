Auto finisce in un fosso a Parma, muore una 22enne calabrese

Tragedia nella serata sabato 18 marzo, nel comune di Sissa Trecasali in direzione Roccabianca. Poco dopo le ore 20, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita nel fosso e si è ribaltata mentre stava percorrendo via Cavanna, nella frazione di Borgonovo. Una ragazza di 23 anni, Sara Loiero, è morta dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Il fratello, poco più grande di lei, che si trovava in auto insieme alla sorella, è ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale.

Sul posto l’automedica di San Secondo, l’ambulanza di San Secondo e Colorno, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Fidenza, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell’auto, che sarebbe poi finita nel canale, lungo via Cavanna. L’allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori. I due ragazzi sono stati trasportati a sirene spiegate all’Ospedale Maggiore. La giovane 23enne sarebbe poi deceduta nel corso della nottata, dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. I militari hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire le cause dell’incidente mortale.

Sara Loiero, originaria di Crucoli Torretta, comune della provincia di Crotone, viveva nel parmense da settembre. Frequentava l’Università di Parma. Sara si era trasferita nella nostra città da settembre insieme alla famiglia, la madre ed il padre. Il fratello avrebbe riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.