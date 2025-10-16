Auto finisce in una scarpata: due feriti, uno è grave

Un serio incidente stradale si è verificato nella notte lungo la SP184, nel tratto che collega a San Giacomo d’Acri, in località Santa Croce, nel comune di Corigliano.

​Il sinistro ha visto coinvolto un veicolo monovolume con a bordo due cittadini di nazionalità pakistana. L’auto è uscita di strada, precipitando in una scarpata a bordo della carreggiata.

Entrambi gli occupanti hanno riportato ferite gravi. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in condizioni definite critiche.

Le cause che hanno portato all’uscita di strada del mezzo sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi prevalente indica l’asfalto reso viscido dalla pioggia come fattore determinante dell’incidente.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.