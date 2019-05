Auto impatta contro un muro nel catanzarese, ferito il conducente

Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Girifalco, è intervenuta sulla SP 162/2 nel comune di Cortale per un incidente stradale.

La vettura coinvolta una Ford Fiesta che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro il muro di delimitazione della carreggiata.

A bordo il solo conducente, ferito in modo grave ma cosciente, che rimasto incastrato nell’abitacolo veniva estratto dalle unità vigilfuoco e consegnato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso l’ospedale di Catanzaro.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto i carabinieri per quanto di competenza.