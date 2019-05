Auto in fiamme a Pietragrande, conducente in salvo

Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina alle ore 6.20 circa sulla SP124 in prossimità del bivio di Pietragrande nel comune di Stalettì per incendio autovettura. La vettura coinvolta, una Lancia Phedra in transito direzione Montauro.

A dare l’allarme il conducente, unico passeggero a bordo che, alla vista del fumo fuoriuscire dal vano motore ha accostato la vettura bordo strada ed abbandonato la stessa prima che venisse coinvolta completamente dalle fiamme. Intervento vigilfuoco è valso all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona. Non si registrano danni a persone. Accidentali le cause del rogo.