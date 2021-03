Auto in fiamme a S. Andrea Jonio, ipotesi dolosa

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa notte nel comune di Sant’Andrea Apostolo Marina (CZ) in via Libero Grassi per incendio autovettura.

Una la vettura coinvolta dal rogo, una Fiat Panda, che si trovava parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario, nel quartiere delle palazzine popolari. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.