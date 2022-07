Auto in fiamme nel catanzarese, avviate indagini

I Carabinieri a lavoro per fare luce su una serie di incendi di autovetture avvenuti a Decollatura. I militari del comando di Soveria Mannelli, infatti, stanno effettuando una serie di controlli per verificare responsabilità ed esatta dinamiche di più episodi: l’ultimo è avvenuto la notte scorsa, quando un’auto di proprietà di una donna è stata data alle fiamme in località San Bernardo.

Il fuoco sarebbe stato appiccato nella parte anteriore del mezzo, vicino al parabrezza. Alcuni residenti della zona sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, evitando così conseguenze più gravi. Non si registrano, infatti, danni a persone o abitazioni vicine al luogo dove era parcheggiata la vettura.

L’incendio è stato subito denunciato alla locale stazione dei carabinieri e si aggiunge ad episodi simili avvenuti nella stessa località nel mese di giugno, quando ad essere incendiate furono tre automobili tra cui anche un mezzo della donna.

Non sembrano esserci dubbi da parte delle forze dell’ordine sulla natura dolosa dei roghi, su cui ora sono state avviate le indagini, seguendo alcune piste precise.