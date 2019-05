Auto in fiamme nella notte a Lamezia Terme

I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti questa notte in via Luigi Einaudi per incendio autovettura.

La vettura coinvolta una Fiat Sedici che riportava danni ingenti al vano motore e parte anteriore dell’abitacolo.

La vettura era regolarmente parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario. Dai rilievi effettuati da personale vigilfuoco al termine delle operazioni di spegnimento, si rinvenivano elementi tali da non escludere l’ipotesi dolosa del rogo.

Sul posto pattuglia del Commissariato di Lamezia Terme per quanto di competenza.

Lieve annerimento delle pareti esterne dello stabile in prossimità dell’incendio dovuto al fumo.