I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nel corso della notte a Francica, nel Vibonese, per domare l’incendio di un’autovettura che si trovava parcheggiata su corso Italia.

I danni sono in corso di quantificazione. Accertamenti sono stati avviati per risalire alle cause del rogo. Indagini sono state avviate anche ai carabinieri della locale Stazione.