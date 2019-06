Auto in fiamme nella notte, indagini in corso

Ore 00.10 circa squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute in via Ferruccio, nel comune di Borgia (CZ) per incendio autovettura.

La vettura interessata dal rogo una Volkswagen Polo, regolarmente parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’ambiente circostante.

Nessun elemento utile rinvenuto circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Indagini in corso. Sul posto carabinieri di Catanzaro per quanto di competenza.

Non si registrano danni a persone.