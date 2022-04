Auto in fiamme nella notte, indagini sulle cause del rogo

Alle ore 02.30 circa i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme intervenivano per incendio autovettura in Via D’Ippolito nel comune di Lamezia Terme.

La vettura interessata una Renault Megane parcheggiata all’interno di un cortile condominiale. Le fiamme ed il calore intenso danneggiavano le tapparelle delle finestre di un appartamento.

Non risultano danni a persone o alla struttura del fabbricato posto in prossimità dell’incendio.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.