Auto in fiamme nella notte, ipotesi dolosa

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 00.30 circa in Lamezia Terme via Belvedere per incendio autovettura.

La vettura coinvolta una Fiat Panda parcheggiata in prossimità dell’abitazione della proprietaria. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Disagi e panico tra gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso e dalle fiamme alte. Non risultano danni a persone o cose. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.