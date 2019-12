Auto in fiamme nella notte, nessun ferito

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa notte su Corso Eroi di Sapri a Sambiase , per l’incendio di un’autovettura .

L’autovettura una Audi A3, è stata parzialmente avvolta dalle fiamme sprigionate all’interno del vano motore, interessando conseguentemente parte dell’abitacolo.

Dalle verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento, non è emerso nulla che faccia pensare a un’origine dolosa dell’incendio, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Sul posto, per gli adempimenti di competenza, i carabinieri della locale compagnia. Non si registrano danni a persone.