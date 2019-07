Auto in fiamme sulla Sp 616, in salvo occupanti

La scorsa notte, personale del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Martirano Lombardo supportati dalla squadra del distaccamento di Lamezia Terme intervenivano sulla S.P. 616 all’altezza dello svincolo in direzione del comune di Motta Santa Lucia per incendio autovettura in transito.

Fortunatamente gli occupanti della vettura, una Audi A3, accorgendosi del fumo fuoriuscire dal vano motore, riuscivano ad accostare il veicolo e ad abbandonare lo stesso prima che venisse completamente coinvolto dalle fiamme.

Non si registrano danni agli occupanti del veicolo. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile di Soveria Mannelli per quanto di competenza. Origine dell’incendio di natura accidentale.