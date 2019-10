Auto in fiamme sulla Ss 106 a Badolato, indagini sulle cause del rogo

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato è intervenuta questa sera alle ore 21.20 circa in via nazionale ss106 nel comune di Badolato per incendio autovettura.

La vettura interessata dalle fiamme una Volkswagen Golf parcheggiata in prossimità di alcune abitazioni.

Numerose le segnalazioni pervenute presso la SO115.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza della zona.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.