Auto in fiamme sulla Ss 280 Dei Due Mari, illeso il conducente

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina sulla SS280 direzione Lamezia Terme per incendio autovettura.

Interessata dal rogo una Renault Megane in transito. A bordo il solo conducente che, accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore, accostava la vettura in una piazzola di sosta e richiedeva i soccorsi.

La vettura completamente avvolta dalle fiamme andava distrutta. Non si registrano danni a persone. Sul posto Anas e Polizia stradale per quanto di competenza. Origine dell’incendio per cause accidentali.