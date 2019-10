Auto in panne all’interno delle Valli Cupe di Sersale, coppia soccorsa dai VdF

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta ieri pomeriggio nella riserva naturale regionale Valli Cupe, nel comune di Sersale per ricerca persone.

Una coppia si era inoltrata all’interno delle Valli Cupe rimanendo in panne con la propria vettura lungo un sentiero dove la caduta di un albero, rendeva impossibile il transito.

I malcapitati, riuscivano a contattare la SO115 che, raccolte le dovute informazioni provvedeva a geolocalizzare il punto approssimativo dei dispersi.

La squadra dei Vigili del Fuoco, raggiunta la zona, iniziava un’accurata perlustrazione sino al ritrovamento dei dispersi.

Intervento dei vigili del fuoco, impossibilitati nell’immediato al recupero della vettura in panne, è valso a soccorrere la coppia che successivamente veniva accompagnata dai carabinieri presso un hotel della zona.

Nella fase di rientro in sede, la stessa squadra dei Vigili del Fuoco, incrociava un’altra vettura con tre persone a bordo che, seguendo le indicazioni del navigatore per raggiungere Lamezia Terme, si erano inoltrati in un sentiero delle Valli Cupe perdendo completamente l’orientamento.

La squadra provvedeva quindi a prestare soccorso agli sfortunati accompagnandoli altresì la vettura sulla strada principale per poter proseguire il viaggio.