Auto in transito prende fuoco a Gasperina

Due interventi per incendio autovetture hanno impegnato in data odierna le squadre del comando provinciale di Catanzaro.

Il primo intervento nella tarda mattinata sulla SP159/1 nel comune di Platania ha interessato una Fiat Brava in transito, il secondo nelle prime ore pomeridiane nel comune di Gasperina in prossimità del campo sportivo ha interessato una Fiat Punto.

Sul posto sono intervenute rispettivamente le squadre del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento di Soverato.

In ambedue i casi a bordo delle vetture i soli conducenti che vedendo fuoriuscire del fumo dal vano motore hanno prontamente accostato i veicoli bordo strada abbandonando gli stessi prima che venissero coinvolti completamente dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione degli incendi ed alla messa in sicurezza delle auto.

Nessun danno a persone.

Sul posto, nel comune di Platania, i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli per gli adempimenti di competenza.

Origine degli incendi per cause accidentali.