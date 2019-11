Auto in transito prende fuoco, in salvo conducente

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 20.30 circa sulla SP 107 nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura.

Una Citroen C4 in transito, per cause accidentali, veniva interessata da un incendio.

A bordo il solo conducente che accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore riusciva ad accostare il veicolo bordo strada abbandonando lo stesso prima che venisse completamente coinvolto dalle fiamme.

Il tempestivo intervento dei soccorritori è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’autovettura.

Non si registrano danni a persone.