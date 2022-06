Auto in transito prende fuoco, in salvo due donne

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta per incendio autovettura nel comune di Maida.

Coinvolta nel rogo una Peugeot 407 in transito in prossimità della locale stazione dei Carabinieri.

A bordo la conducente ed una passeggera. Le due donne accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostavano il veicolo abbandonando lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Vano il tentativo effettuato da alcuni abitanti della zona in una prima opera di spegnimento con uso di estintori.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.