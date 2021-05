Auto in transito prende fuoco, in salvo il conducente

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina in via stretto antico zona sud della città per incendio autovettura.

La vettura interessata dal rogo una Ford Fiesta in transito. A bordo della vettura il solo conducente che, allertato da alcuni passanti accortisi delle fiamme fuoriuscire dal vano motore, abbandonava immediatamente la vettura senza subire danni.

Lo stesso contattava la sala operativa dei vigili del fuoco che prontamente inviava la squadra sul posto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Origine dell’incendio di natura accidentale.