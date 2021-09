Alle 16.50 squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta per incendio auto in località Bucchi, Crotone.

A bordo il solo conducente che, vedendo fumo fuoriuscire dalle vettura, Fiat Doblò, si è subito fermato abbandonando la stessa. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme.

Si procedeva allo spegnimento del mezzo ed alla messa in sicurezza della zona. Al momento non sono state accertate le cause del rogo.