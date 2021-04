Auto in transito prende fuoco, in salvo la conducente

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sulla SP25 in località Janò (strada per Magisano) per incendio autovettura.

La vettura interessata una Fiat 500 in transito. A bordo la sola conducente che accorgendosi dell’anomalia al motore e alla vista del fumo fuoriuscire dal vano anteriore accostava il mezzo ed abbandonava lo stesso contattando la sala operativa 115.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intera vettura ed alla messa in sicurezza della zona.

Non si registrano danni a persone. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.