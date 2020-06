Auto in transito prende fuoco, in salvo la conducente

Incendio autovettura sulla SP 73, c/da Acquadauzano, Lamezia Terme. La vettura una Fiat Bravo in transito.

A bordo la sola conducente che prontamente usciva dalla vettura prima che quest’ultima venisse completa avvolta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso all’estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata, in attesa del soccorso stradale.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Cause accidentali